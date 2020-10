Einen Mofaroller, der deutlich schneller als mit 25 Stundenkilometern unterwegs war, hat eine Streife der Landauer Polizei am Freitagmorgen gestoppt. Da war der Roller mit etwa 45 „Sachen“ auf der L 509 in Fahrtrichtung Mörlheim unterwegs. Fahrzeug und Fahrer wurden in der Mörlheimer Hauptstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte der 59-jährige Fahrer keinen Führerschein vorweisen, und er gab zu, dass sein rollender Untersatz etwa 40 bis 45 Stundenkilometer schnell könne. Da der Roller nur als Mofa zugelassen war, war laut Polizei die Betriebserlaubnis erloschen. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten zur Verhinderung weiterer Fahrten das Versicherungskennzeichen und den Schlüssel sicher. Der 59-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.