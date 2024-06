Bei dem Zusammenstoß eines Mofas mit einem Fahrrad hatten die beiden Beteiligten Glück im Unglück. Wie die Polizei berichtet, waren die Zweiradfahrer am Donnerstagmittag hintereinander im Bereich des Ostparks in Landau unterwegs. An der Einmündung Martin-Luther-Straße überholte die 75-Jährige mit ihrem motorisierten Gefährt den 15-jährigen Radler. Weil der allerdings just in diesem Moment nach links schwenkte, um abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß. „Das Abbiegevorhaben soll der Junge nicht mittels Handzeichen angekündigt haben“, heißt es im Polizeibericht. Trotz der Tatsache, dass der Radler keinen Helm trug, verletzte er sich nur leicht. Auch die Mofafahrerin kam mit Schürfwunden davon.