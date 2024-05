Die Landauer Polizei hat am Dienstag, 28. Mai, zwei getunte Zweiräder aus dem Verkehr gezogen. Im ersten Fall war einer Streife im Stadtgebiet ein Mofa aufgefallen, das mit rund 50 Stundenkilometern unterwegs war. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, drosselte er sein Tempo abrupt auf etwa 30 Kilometer, was den Beamten verdächtig vorkam. Bei einer Kontrolle fanden sie einen Umschalthebel am Mofa, der bei Betätigung die elektronische Geschwindigkeitsdrossel zu- beziehungsweise wegschaltet, wodurch sich die Höchstgeschwindigkeit des Kraftrades verändert. Da der 15-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis für ein 50 Kilometer schnelles Kraftrad besaß, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Ein weiteres Kraftrad fiel den Beamten im Stadtgebiet wegen eines zu lauten Auspuffs auf. In diesem Fall stellten die Polizisten fest, dass aus dem Auspuff der sogenannte DB-Killer ausgebaut worden war, also der Schalldämpfer. Dadurch wird das Fahrzeug nicht nur lauter, es ändern sich auch die Abgaswerte. Dadurch erlischt die Betriebserlaubnis, betont die Polizei. Sie untersagte dem 29-jährigen Fahrer die Weiterfahrt und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.