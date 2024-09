Ein 17-jähriger Mofa-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Landauer Ostring leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kollidierte er mit dem Opel eines 24-Jährigen, der im Begriff war, zu wenden. Der Mofa-Fahrer schätzte die Verkehrssituation falsch ein und stieß mit dem Auto zusammen. Die Schadenshöhe beträgt circa 1300 Euro. Der Mofafahrer kam in ein umliegendes Krankenhaus. Im Zuge der Unfallaufnahme konnten beim 17-Jährigen Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.