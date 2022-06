Ein 34-Jähriger ist am Freitagmorgen in der Siedlungsstraße in Herxheim von einem unbekannten Mann angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Geschädigte mit seinem Mofa in Richtung der Straße Am Kleinwald unterwegs. Die Fahrt endete abrupt, als sich ein geschätzt 40 Jahre alter Mann vor ihn stellte und ihn vom Mofa stieß. Durch den Sturz erlitt der 34-Jährige Schürfwunden an Armen und Beinen. Außerdem war das Mofa derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Angreifer flüchtete. Er soll etwa 1,80 Meter groß und blond sein, zudem trug er einen Drei-Tage-Bart. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.