Unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 9 und 15.30 Uhr ein Mofa gestohlen, das in einer Hofeinfahrt in Rohrbach geparkt war. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich um ein rotes Zweirad der Marke Rizzato M25. Das Mofa kann ohne den Einsatz eines Schlüssels gestartet werden und erleichterte dem unbekannten Täter so die Wegnahme. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.