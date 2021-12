Am kommenden Montag werden die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der L506 und der K6 im Modenbachtal zwischen Ramberg und Weyher beendet. Nach Abschluss der Arbeiten kann die sanierte Strecke am späten Montagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilt der zuständige Landesbetrieb Mobilität in Speyer mit.