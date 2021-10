Am Montag, 25. Oktober, beginnen die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der L506 und der K6 im Modenbachtal zwischen Ramberg und Weyher. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mitteilt, werden die Straßen dafür vollgesperrt. In Abhängigkeit von der Witterung werden die Arbeiten voraussichtlich bis zum 29. November dauern. Der Verkehr wird über Albersweiler, Burrweiler und Rhodt beziehungsweise umgekehrt umgeleitet. Die Zufahrt zum Forsthaus Heldenstein ist, von Weyher kommend, über die K6 während der gesamten Bauzeit möglich. Der Wanderparkplatz „Drei Buchen“ ist von Ramberg aus über die L506 anfahrbar.

Gearbeitet wird auf einem 800 Meter langen Streckenabschnitt. Das Bauprojekt kostet laut LBM rund 370.000 Euro.