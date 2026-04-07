Das Modell „Heimvorteil – Betreutes Wohnen zuhause“ denkt Pflege sinnvoll und umsetzbar in die Zukunft. Die Anschlussfinanzierung sollte rechtzeitig geklärt werden.

Mit Blick auf den demografischen Wandel und die strukturellen Rahmenbedingungen ist das Projekt der beiden Sozialstationen ein guter Ansatz. Es entlastet den stationären Pflegebereich und die ambulanten Dienste. Für die Senioren führt es zu mehr Lebensqualität. In Landau liegt der Altenquotient aktuell bei mehr als 32 Prozent, in Pirmasens gar bei 46 Prozent. Tendenz steigend. Gleichzeitig steigen die Kosten und die Anzahl der Pflegefachkräfte sinkt.

Um das Modell „Heimvorteil – Betreutes Wohnen zuhause“, das Pflege sinnvoll und umsetzbar in die Zukunft denkt, nach der zweijährigen Projektphase zu institutionalisieren, müssen sich Kommunen und Kostenträger rechtzeitig um eine Anschlussfinanzierung kümmern. Sonst wird wieder einmal ein Tiger als Bettvorleger enden.

Wer in strukturschwachen Kommunen durch die Straßen und Parks geht, kann beobachten, dass es längst nicht mehr die Obdachlosen sind, die Flaschen sammeln. Auch viele Bedürftige in den langen Schlangen vor Lebensmittelausgaben machen sichtbar, dass die Armut im Alter längst in der sogenannten Mittelschicht angekommen ist. Die Politik ist dafür verantwortlich, dass alle Menschen Zugang zu bedarfsgerechter medizinischer und pflegerischer Versorgung haben. Dass alle am Projekt beteiligten Kommunen keine Möglichkeit sehen, sich finanziell zu beteiligen, ist aufgrund angespannter Haushaltslagen nachvollziehbar. Doch gerade deshalb sollten sich kommunale Kostenträger rechtzeitig um die Übernahme von Folgekosten kümmern. Auch die Pflegekassen müssen umdenken und die Bereitstellung jeglicher ambulanter Hilfen und Mittel bevorzugt genehmigen – nicht nur im Hinblick auf die Kosten einer Heimunterbringung.

Die wenigsten Älteren werden die technischen und digitalen Erleichterungen privat bezahlen können. Damit ist das Ziel, möglichst lange selbstständig im vertrauten Lebensraum bleiben zu können, wieder nur für finanziell Bessergestellte erreichbar.