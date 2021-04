Unbekannte haben in einem Waldstück bei Hayna einen mobilen Toilettenstuhl entsorgt. Das Gestell wurde direkt neben einem Mülleimer abgestellt. Solche Stühle kommen in der Pflege zum Einsatz. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei in Landau unter der Rufnummer 06341 2870 melden.