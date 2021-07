Der mobile Garten auf dem Landauer Stiftsplatz wird gut angenommen. Das teilt Projektleiter Markus Dotterweich mit. Über 600 Personen haben bisher die Feedback-Bögen ausgefüllt. Über 90 Prozent davon seien vollauf begeistert gewesen, es habe einige gute Ideen gegeben. Die zum Projekt gehörenden Messungen, die die Auswirkungen der mobilen Grünanlagen auf das Mikroklima zeigen sollen, konnten Dotterweich zufolge noch nicht durchgeführt werden. „Uns fehlen in Landau die Hitzetage über 30 Grad“, sagt der promovierte Geoökologe. Messungen in anderen Städten hätten ergeben, dass die Oberfläche dieser Gärten zehn Grad kühler als die Umgebung sei.

Mobile Gärten sollen künftig an Orten eingesetzt werden können, an denen eine dauerhafte Begrünung beispielsweise wegen der Nutzung nicht möglich ist. In Landau steht ein Prototyp, dessen Wirkung erforscht wird.