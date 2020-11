Die mobilen Retter sind aufgrund der hohen Anzahl an nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus derzeit nicht im Einsatz. Nach einer Pause während des ersten Lockdowns im Frühjahr wird die Alarmierung nun erneut ausgesetzt. Das haben die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße und die Stadt Landau am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Dabei gehe es um den Schutz dieser Ehrenamtlichen und ihrer Angehörigen.

Die mobilen Retter sind medizinisch qualifizierte Ersthelfer, die sich in unmittelbarer Nähe zum Notfall befinden. Sie werden durch die GPS-Komponente ihrer Smartphones geortet und nach Wahl des Notrufs 112 durch die Leitstelle automatisch parallel zum Rettungsdienst alarmiert.

Die Ansteckungsgefahr sei zuvor schon durch zusätzliche FFP2-Schutzmasken und den Verzicht auf die Beatmung bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand minimiert worden, erläutern Markus Gerstle, Projektleiter im Landkreis SÜW und der Stadt Landau, sowie Dr. Matthias Wölfel, Projektleiter im Kreis Germersheim. Aber vor dem Hintergrund der derzeitigen Coronavirus-Situation und der dynamischen Entwicklung sei ein temporäres Aussetzen der Ersthelfer-Alarmierung unabdingbar. Das Risiko, unwissentlich auf Menschen mit einer Corona-Infektion zu treffen, sei einfach zu hoch, erläuterte Wölfel auf Nachfrage.

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten sei nicht möglich, teilte die Kreisverwaltung Germersheim auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Das gilt auch für Daten der positiv Getesteten, beziehungsweise der Menschen, die sich derzeit in Quarantäne befinden. Auf die Alarmierung der Mobilen Retter werde „unabhängig davon“ verzichtet, so die Kreisverwaltung weiter.