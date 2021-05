Seit vergangener Woche steht er da: Eine Art grüner Klotz, darum sind Sitzbänke. Geplant ist, dass er bis Oktober an seinem Ort verharrt. Projektleiter Markus Dotterweich erklärt, was es mit dem mobilen Garten auf sich hat.

Die Klimakrise hat ihre Schatten bereits vorausgeworfen und wirkt sich in der Südpfalz aus. Wie damit umgehen? Zwei große Stichworte: Klimaanpassung und Kleinklima. Und hier sollen die mobilen Gärten ansetzen, erklärt Dotterweich. Sie sollen der Aufheizung gerade auf Plätzen, an denen Grün fehlt, in Hitzeperioden entgegenwirken. Der Kühleffekt werde durch den Schattenwurf der Pflanzen und die Verdunstung an der Blattoberfläche erreicht. Durch die Höhe hätten die mobilen Gärten eine fünf- bis achtfach größere Grünoberfläche als beispielsweise klassische Hochbeete oder Pflanzkübel. Das könne man beim Besuch auf dem Platz auch direkt erfahren und ausprobieren – die Bänke stünden schließlich davor, damit sich Besucher der Innenstadt bei ihren Ruhepausen an das Grün anlehnen und erfrischen können, erklärt Dotterweich.

Und sie seien für Plätze wie den Stiftsplatz sehr gut geeignet. Die Gärten sollen schließlich an Orten eingesetzt werden, an denen eine dauerhafte Begrünung wegen des Untergrunds oder des Denkmalschutzes nicht möglich ist – aber auch an solchen, an denen dauerhafte Grünflächen beispielsweise wegen Veranstaltungen nicht möglich sind.

Was erforscht werden soll

Dabei handele es sich aber auch um einen Prototypen, dessen Wirkung zunächst erforscht werden soll. Am Donnerstag will Dotterweich dort eine kleine Messstation aufstellen, die die mikroklimatischen Effekte festhalten soll. Er weist auch auf weitere Vorteile hin: Die Wasserversorgung funktioniere über eine integrierte Zisterne. Also sei geringe Wartung und Pflege nötig. Die Wasserversorgung könne über eine App verfolgt und gesteuert werden. Weiterhin werde bei der Herstellung, im Betrieb und der Verwertung „eine maximale Ökoeffizienz und CO 2 -Neutralitität angestrebt“. Am mobilen Garten liegen auch Fragebögen aus, mit denen die Akzeptanz des neuen Konzepts in der Bevölkerung geprüft werden soll. Die ersten Rückmeldungen über die Fragebögen seien durchweg positiv, freut sich der Landauer Dotterweich.

Mit im Boot ist neben zwei Firmen auch die Arbeitsgruppe Klimaschutz und Klimaanpassung der Technischen Hochschule Bingen. Die Stadtverwaltung fördere das Projekt über die Bereitstellung der Fläche und logistische Hilfe.

Im Netz

Weitere Informationen sind auf der Webseite www.mobiga.info zu finden.