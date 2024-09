Es wird noch nicht geblitzt

Der gemeinsame Kampf gegen Raser – in den Verbandsgemeinden Herxheim, Kandel und Lingenfeld sowie der Stadt Wörth wollte man ihn Anfang des Jahres aufnehmen. Passiert ist bisher aber nicht viel. Die Probleme liegen in Wörth.

Polizeihubschrauber entdeckt vermissten Senior

Die Suche nach einem vermissten 74-Jährigen nimmt ein gutes Ende. Der Germersheimer wurde am Donnerstagmittag von einem Polizeihubschrauber lebend entdeckt.

Ein Tag im Hospiz

Seit fünf Jahren gibt es ein Hospiz in Landau. Knapp 400 Menschen sind in dieser Zeit gekommen, um dort zu sterben. Am Samstag kann man einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Landaus geheime Unterwelt

Das Französische und das Deutsche Tor sind die bekanntesten Überbleibsel der Landauer Festung. Dabei gibt es noch viel mehr zu entdecken, wie eine Führung zeigt.

Ärger über Laterne vor dem Hof

Eine Rohrbacherin stört sich an einer Straßenleuchte direkt vor ihrem Hof. Sie möchte die Versetzung jedoch nicht selbst bezahlen. Das müsste sie wohl aber, damit etwas passiert.

Schwimmunterricht: Zu wenig Unterstützung?

Dass Schwimmunterricht in Schulen ausfällt, ist für einen RHEINPFALZ-Leser ein Unding. Aber was sind die Gründe, wenn der wichtige Unterricht nicht stattfinden kann? Schlechte Organisation oder fehlende Kapazitäten.