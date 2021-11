Die Trifelsstadt startet die Pflanzaktion „Annweiler blüht auf“. Dank vieler Spenden, insbesondere der Firma Cambeis aus Birkweiler, konnten 5000 Blumenzwiebeln unterschiedlichster Art beschafft werden. Sieben Pflanzbereiche in der Markwardanlage und an den beiden Kreiseln wurden festgelegt, die jeweils von einer drei- bis vierköpfigen Gruppe für den kommenden Frühling bepflanzt werden. Noch zwei Pflanzbereiche sind zu vergeben, und zehn Mitstreiter werden für die Pflanzaktion am Samstag und Sonntag gesucht. „Ich würde mich sehr freuen, wenn sich spontan noch ein paar Unterstützerinnen und Unterstützer finden“, sagt Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Wer Lust hat, bei der gemeinsamen Pflanzung mitzumachen, kann sich bei ihm per E-Mail an bgm@annweiler.de oder unter Telefon 0172 7660376 melden.