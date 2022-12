Man muss nicht alle Dinge zwischen Himmel und Erde verstehen. Die Relativitätstheorie zum Beispiel. Oder warum ein Oberbürgermeister das Recht hat, Aufgaben im Stadtvorstand zu verteilen und der Stadtrat diesem Dezernatsverteilungsplan zustimmen muss, ihn aber weder ändern noch verhindern kann. Klingt so ein bisschen nach russischer Wahlempfehlung: „Du wählst entweder den!“ So geschehen vor ein paar Tagen im Hauptausschuss, als Fast-Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) die Zuständigkeit für den Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb EWL weggenommen hat. Weil Geißler aber noch nicht in Amt und Würden ist, konnte er das nicht einmal selbst vortragen und begründen, sondern musste dies Noch-OB Thomas Hirsch machen lassen, dem das Thema herzlich wurscht sein kann. Verrückter geht es kaum – mal davon abgesehen, dass das Thema auch noch am 13. Dezember im Stadtrat behandelt werden muss. Vielleicht probieren wird es doch noch mal mit E=mc2.