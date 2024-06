Bis zur Kunstnacht in Landau am 6. September ist es zwar noch etwas hin, doch schon jetzt startet ein Mitmachprojekt im Haus am Westbahnhof. Organisiert wird die Aktion vom Verein Leben und Kultur. Mit dem Thema „Ansichtssache Landau“ wird Bezug genommen auf das Stadtjubiläum. Mitmachen können alle Menschen, die in Landau leben, arbeiten oder zu Gast sind. Für sie besteht die Möglichkeit, die persönliche Ansicht auf die Stadt sichtbar zu machen. Ob sich der Blick dabei auf die Menschen richtet oder auf Bauten und Plätze, ob es um Vergangenheit oder Zukunft geht, liegt ebenso wie die Wahl der Technik in der eigenen Entscheidung. Infos: www.hausamwestbahnhof.de .