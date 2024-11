Bürger aus dem Landkreis SÜW sind aufgerufen, bei einer Fotoaktion für Demokratie, Akzeptanz und Vielfalt einzustehen.

In Zeiten, in denen verfassungsfeindliche und menschenverachtende Äußerungen und rechtswidrige Gesetzesvorhaben zu beobachten sind, ist es umso wichtiger, die Demokratie zu erhalten und zu stärken. Das teilt die Kreisverwaltung SÜW mit und weist dabei auf eine Aktion hin, für die der Kaiserslauterer Fotograf Thomas Brenner Ende November in die Südpfalz kommt.

Brenner ist pfalzweit bekannt für seine Plakataktionen, mit denen er Demos gegen rechts Anfang dieses Jahres unterstützte. Im Juni hatte er Menschen begeistert, für die Aktion „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt“ am Pfalzklinikum in Klingenmünster für Demokratie Gesicht zu zeigen.

Wer die Aktion unterstützt

In der Kampagne, die eine Initiative von parteiunabhängigen Medienschaffenden unter Federführung des Fotografen Thomas Brenner ist, haben zwar schon viele Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Sport, mitgemacht. Inzwischen haben weit mehr als 1800 Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf diese Weise Stellung bezogen, heißt es in der Mitteilung. „Man muss aber keineswegs bekannt sein, um sich zu den Spielregeln unserer Demokratie zu bekennen“, ermutigt Landrat Dietmar Seefeldt Kreisbürger zum Mitmachen. Die Fotos sollen später in einer Ausstellung in der Region zu sehen sein.

Weil es gilt, sich buchstäblich für eine Sache hinzustellen, wird Brenner bei seinen Terminen Ende November Menschen vor weißem Hintergrund ablichten. Sie geben sich dadurch als „Demokratieverteidiger“, „Demokratiefans“ oder „Demokratieliebhaber“ zu erkennen. Alle Bürgermeister der Verbandsgemeinden im Landkreis SÜW sowie die Sparkasse Südpfalz unterstützen die Aktion und stellen für die Foto-Shootings Räume zur Verfügung.

Termine

Montag, 25. November, 9 bis 12 Uhr, Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, sowie von 14 bis 17 Uhr in der VG-Verwaltung Offenbach; Dienstag, 26. November, 9 bis 12 Uhr, Kreisverwaltung in Landau, sowie von 14 bis 16 Uhr in der Sparkasse in Landau; Mittwoch, 27. November, 9 bis 12 Uhr, VG-Verwaltung Maikammer, sowie von 16.30 bis 17.30 Uhr, VG-Verwaltung Annweiler; Donnerstag, 28. November, 9 bis 12 Uhr, VG-Verwaltung Landau-Land, sowie von 14 bis 18 Uhr in der VG-Verwaltung Edenkoben; Freitag, 29. November, 9 bis 11.30 Uhr, VG-Verwaltung Herxheim.