Piep, Tschilp, Tirili: Seit Wochen bieten uns die Vögel in Gärten und Parks wieder ihre Frühlingskonzerte. Welche Arten und wie viele es noch sind, soll das Wochenende vom 13. bis 15. Mai zeigen: Der Naturschutzbund (Nabu) ruft zur 18. „Stunde der Gartenvögel“ auf.

Ziel der Aktion ist es, Trends bei den Vogelbeständen über die Jahre zu verfolgen, teilt der Nabu weiter mit. Mitmachen könne dabei jeder, Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. In Rheinland-Pfalz hätten sich im vergangenen Jahr mehr als 7600 Vogelfreunde an der Aktion beteiligt und über 170.000 Vögel aus rund 5100 Gärten und Parks gemeldet.

Die Aktion gebe auch Aufschluss über den Brutbestand, denn im Mittelpunkt stehen Arten, die hierzulande brüten, wie beispielsweise die Schwalben, die Ende März aus ihren Winterquartieren in Afrika zurückgekommen sind. Laut Nabu hat ihr Bestand in den vergangenen Jahrzehnten stark abgenommen. Die Rauchschwalbe stehe bereits auf der Vorwarnliste und die Mehlschwalbe gelte als gefährdet.

Mitmachen

So funktioniert die Zählung: Von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Mai, wird von einem ruhigen Plätzchen aus von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Die Beobachtungen können am besten online unter stundedergartenvoegel.de gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon – kostenlose Rufnummer am 14. Mai von 10 bis 18 Uhr: 0800 1157115. Gemeldet werden kann auch mit der kostenlosen NABU-Vogelwelt-App, erhältlich unter www.NABU.de/vogelwelt. Meldeschluss ist der 23. Mai.