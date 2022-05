Auf fruchtbaren Boden ist der Antrag der CDU-Fraktion im Landauer Stadtrat gefallen, Mitfahrerbänke aufzustellen. Die Mitfahrerbank ermögliche spontane Fahrgemeinschaften und fördere die Mobilität von Personen ohne eigenen Pkw, unabhängig vom Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs, heißt es im Antrag. Gerade jetzt, wo die Linie 530 Arzheim nicht mehr an die Kernstadt anbinde, wäre dies eine sinnvollen Ergänzung des Mobilitätsangebots.

Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) ging bei der Sitzung des Stadtrats am Dienstag direkt darauf ein. Man könne zwei Bänke aufstellen und es ausprobieren. Er sei zwar etwas skeptisch, aber die Kosten für den Test seien überschaubar. Etwas Wasser in den Wein goss Christian Gies (FWG), als er darauf hinwies, dass die Mitfahrerbänke in Neustadt „noch nicht so gut angenommen“ würden. Die Christdemokraten können sich vorstellen, dass die Bänke auch als mögliche Haltestellen für den Seniorenbus dienen, der ab Sommer fahren soll.