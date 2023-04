Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bewohner von Behindertenheimen, die keiner Risikogruppe angehören, dürfen in Zukunft die Einrichtungen wieder verlassen. Das hat das Land Rheinland-Pfalz am Mittwoch in einer neuen Verordnung verfügt. Bisher galt ein Ausgangsverbot. Was hat das für die Bewohner bedeutet?

Hanna Weis (Name geändert) sagt, die Enttäuschung sei groß gewesen, die sich in der zweiten Aprilhälfte unter den Bewohnern eines Behindertenheims ausgebreitet hatte. Die Mitarbeiterin