Eine 52-jährige Landauerin ist am Donnerstag gegen 10 Uhr in einem Einkaufszentrum bei einem Diebstahlsversuch von einem Mitarbeiter erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau Unterwäsche, Schmuck und Kosmetikartikel im Gesamtwert von etwa 160 Euro stehlen. Der Mitarbeiter ertappte sie und übergab sie der Polizei. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung ein griffbereites Messer in der Tasche. Da die Frau schon zum zweiten Mal polizeilich auffällig wurde, musste sie die Beamten zur Wache begleiten. Das Messer musste sie abgeben. Es wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen gegen die 52-Jährige ermittelt.