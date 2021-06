In der Nacht auf Mittwoch fiel Polizeibeamten in der Hindenburgstraße in Landau ein Fahrradfahrer ohne Licht auf. Bei der Kontrolle stellten sie bei dem 36-Jährigen aus Landau zudem deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dem Radfahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Ab einem Wert von 1,6 Promille können Radfahrer auch den Autoführerschein verlieren, wenn sie einen haben.