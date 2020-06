Mit 1,9 Promille verursachte laut Polizeibericht ein Autofahrer, dessen zwei Kinder mit im Fahrzeug saßen, im Bereich Bad Bergzabern am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr einen Verkehrsunfall. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er danach weiter. Anhand des Kennzeichens konnten die Beamten die Halteranschrift ausfindig machen. In der Mühlstraße in Maikammer hielten sie den Mann in seinem Fahrzeug an und kontrollierten ihn. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und zogen die Fahrerlaubnis des Mannes ein. Einer Angehörigen, die dann vor Ort kam, übergaben sie die zwei Kinder sowie die Fahrzeugschlüssel.