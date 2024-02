Ein 67-Jähriger ist 500 Euro ärmer und muss seinen Wagen ein Monat stehen lassen, nachdem er am Montag mit zu viel Alkohol im Blut am Steuer gesessen hat. Die Polizei stellte im Zuge einer Kontrolle in der Annweilerstraße fest, dass der Mann nach Alkohol riecht. Ein Test auf der Dienststelle ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille. Der Senior erhält zudem zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.