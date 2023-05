Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manchmal reicht es, sich einen Schal umzulegen, um Gutes zu tun. In der Theaterstraße 16 verkauft Evelyn Sturm handgefertigte Mützen und andere Strickwaren für den Winter. Das Geld, das sie damit einnimmt, ist allerdings nicht für ihre Kasse bestimmt. Die Einnahmen sind für Senioren in finanzieller Not.

„Die Idee dazu hatte eine Landauerin, die in liebevoller Handarbeit und auf eigene Kosten diese Arbeiten anfertigt. Ich stelle lediglich die Verkaufsfläche zur Verfügung“,