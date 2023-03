Am Samstag gegen 16 Uhr ist ein 78-jähriger Peugeot-Fahrer in der Wollmesheimer Straße stadtauswärts verunglückt. Kurz nach der Einmündung zur Lazarettstraße kam der 78-Jährige nach Angaben der Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Mann wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Energie Südwest wurde verständigt, da die Straßenlaterne verbogen war und in die Fahrbahn hineinragte. Am Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 3000 Euro. Sie vermutet als Unfallursache die Alkoholisierung des 78-Jährigen. Ein Atemalkoholtest habe 0,58 Promille angezeigt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er müsse sich in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten, so die Polizei, die auch die Führerscheinstelle informieren will.