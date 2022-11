Am Samstagvormittag ist gegen 11.30 Uhr eine 16-Jährige auf der L512 am Ortseingang von Flemlingen mit ihrem Traktor umgekippt und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau vermutlich zu schnell unterwegs. Sie musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Freiwillige Feuerwehr Flemlingen im Einsatz, die Fahrbahn musste am Ende professionell gereinigt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.