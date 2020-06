Ein mit einem Taschenmesser ausgestatteter Mann hat am Samstagmittag für einen Polizeieinsatz auf dem Vorplatz des Landauer Hauptbahnhofes gesorgt. Mehrere Passanten hatten die Beamten alarmiert, weil sie ihn mit einem Messer „herumfuchteln“ sahen. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass sich der Mann in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befand. Das berichten sie in ihrer Pressemeldung. Das Taschenmesser legte der 36-Jährige bereits nach der ersten Aufforderung der Polizei ab. Er wurde anschließend einem Arzt übergeben. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Passanten bestanden, teilt die Polizei mit.