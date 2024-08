In der Nacht auf Sonntag zerstörten Unbekannte mit Steinen die Frontscheiben an zwei Pkw. Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz in der Turnstraße abgestellt. Die Schadenshöhe liegt bei 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen