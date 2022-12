Sommerreifen bei Schneefall und zu schnell unterwegs: Das sind die Gründe dafür, dass am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr eine 83-Jährige mit ihrem BMW von der Fahrbahn der L507 bei Großfischlingen abgekommen ist. Wie die Polizei mitteilt, rutsche sie nach rechts in einen Weinberg, wo sie einen Sachschaden verursachte. Insgesamt ist ein Schaden in Höhe von 6000 Euro entstanden.