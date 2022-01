Die Teststation Landau der Marketing-Agentur „3 Kumpel“ aus Landau, die als einer von 25 Betreibern von Teststationen in Landau die blauen Container am Stifts- und am Untertorplatz in Betrieb hat, fördert ab sofort gemeinnützige Vereine. Wer sich fünfmal dort auf Covid-19 schnelltesten lässt, wählt mit einer Stempelkarte eine sozial tätige Organisation aus, an die die Teststation jeweils fünf Euro spendet. Wie der Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße mitteilt, werden er selbst, das Tierheim „Maria Höffner“ sowie die Tafel unterstützt. Die Getesteten können überdies nach dem Motto „Support your Locals“ Gutscheine aus dem lokalen Einzelhandel gewinnen. „Das Prinzip zu helfen ist simpel, für den gegenseitigen Schutz vor dem Virus sinnvoll und kostet Bürger*innen keinen Cent“, betont Julian Wegener, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Marketing Agentur „3 Kumpel“ aus Landau, laut der Pressemitteilung.