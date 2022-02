Unterkühlt und mit erheblichen Verletzungen haben die Polizei und eine Joggerin am Samstag gegen 12 Uhr in der Nähe der Dörrenbergstraße in Landau einen Mann aus dem Birnbach gerettet, der mit seinem dreirädrigen E-Scooter verunglückt war. Nach Angaben der Polizei hatte eine Spaziergängerin den Mann gefunden, der unter seinem Fahrzeug eingeklemmt war. Eine Streifenwagenbesatzung zog den Mann mit Schlingen und Seilen aus dem eiskalten Bach und die steile Böschung hinauf. Eine namentlich nicht bekannte Joggerin habe kurzerhand bei der Rettung geholfen. Ein bereitstehender Rettungswagen habe den stark unterkühlten Mann versorgt. Er war ansprechbar, hatte aber Prellungen und Frakturen erlitten. Die freiwillige Feuerwehr barg im Anschluss mit einem Unimog das Fahrzeug aus dem Birnbach.