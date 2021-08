Zwölf Wochen lang stand das „Juwel“ der Wormser Schaustellerfamilie Göbel auf dem Landauer Rathausplatz – ein 45 Meter hohes Riesenrad, das als kleine Entschädigung für die vielen Stadtfeste gedacht war, die wegen Corona ausfallen mussten. Am Sonntag, als das Riesenrad seine letzten Runden drehte, überreichte Schausteller Tobias Göbel Oberbürgermeister Thomas Hirsch eine Spende in Höhe von 3750 Euro für die Spendenaktion „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“. Das Geld stammt aus den Einnahmen von fünf besonderen Ereignissen, vom Gin-Tasting bis zum Abend für Verliebte, die die Schaustellerfamilie gemeinsam mit dem Büro für Tourismus der Stadt Landau veranstaltet hatte, und kommt direkt den Flutopfern zugute.

Hirsch sagte, die Idee mit dem Riesenrad sei aus der Not geboren worden, habe sich aber so bewährt, dass „wir darüber nachdenken, diese schöne Tradition auch nach der Corona-Krise beizubehalten“. Nach Angaben der Stadtverwaltung kündigt der Oberbürgermeister für die kommenden Tage eine weitere Überraschung in Form eines großen Fahrgeschäfts an. „Der Landauer Herbstmarkt kann in seiner gewohnten Form nicht stattfinden, wir wollen aber Schaustellerinnen und Schaustellern die Möglichkeit geben, sich in unserer Innenstadt zu präsentieren“, sagte Hirsch.