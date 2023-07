Eine 39-jährige Rennradfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 10 Uhr auf der K56, der Roschbacher Straße, zwischen Hainfeld und Roschbach schwer verletzt. Laut Polizei in Edenkoben erkannte sie zu spät den Abbiegevorgang eines vorausfahrenden Traktorfahrers und fuhr auf dessen Anhänger auf. Hierbei erlitt sie eine Gehirnerschütterung sowie Frakturen am gesamten Körper. Mit dem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Der Gesamtunfallschaden liegt nach Schätzung der Polizei bei über 8000 Euro.