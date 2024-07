Bei einem Fahrradunfall am Dienstag, 2. Juli, in Annweiler hat sich eine 14-Jährige leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr sie in der Hauptstraße auf dem Bürgersteig entgegen der Einbahnstraße. Ein aus der Quodgasse kommender Pkw musste an der Einmündung zur Hauptstraße anhalten. Dies sah das Mädchen zwar, konnte aber nicht mehr anhalten, da ihr Fahrrad laut Polizei über keinerlei funktionierende Bremsen verfügte. Beim Zusammenstoß verletzte sich das Mädchen nur an der Hand, obwohl es auch keinen Fahrradhelm trug. Es wurde zur Behandlung vom Rettungsdienst vorübergehend in ein Krankenhaus gebracht.