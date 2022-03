Rund 1250 Euro Sachschaden verursachte Autofahrer am Montagabend beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Herxheim, wie die Polizei berichtet. Der 36-Jährige war gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen. Die Geschädigte zog zur Unfallaufnahme die Polizei hinzu, die bei dem Versucher Alkoholgeruch feststellte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,44 Promille. Die Polizei kassierte den Führerschein des Mannes und ordnete eine Blutprobe an.