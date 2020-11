„Positiv ist krank“, „Abstand statt Anstand“ und „Maske statt Lächeln“ — mit solchen Parolen haben rund 15 Leute in Schutzanzügen am Dienstagvormittag in der Landauer Innenstadt demonstriert. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, handelte es dabei um eine angemeldete Demonstration gegen die Corona-Verordnungen von Bund und Ländern. Mit Musik und Sprüchen, die gebetsmühlenartig aufgesagt wurden, zogen die Frauen und Männer durch die Marktstraße bis zum Rathausplatz. Dort formierte sich die Gruppe zu einer kurzen Kundgebung. Ihre Botschaft: Die Bevölkerung solle beginnen zu hinterfragen statt Entscheidungen der Regierung einfach hinzunehmen. Nach ein paar Minuten löste sich der Tross wieder auf.