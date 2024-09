Mit leichten Verletzungen ist am Donnerstagabend ein 20-Jähriger ins Krankenhaus gekommen, der gegen 18 Uhr auf der L508 in Richtung Frankweiler mit seiner Yamaha verunglückt ist. Die Polizei teilt mit, er habe den Radius einer Linkskurve wohl falsch eingeschätzt, sei zu schnell gewesen und habe die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Schutzkleidung trug der junge Mann nicht. Er wird sich laut Polizei auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.