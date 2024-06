Dass er zu schnell fährt, hat ein 18-jähriger Motorradfahrer am Montagabend schmerzhaft zu spüren bekommen. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann auf der Landstraße von Insheim in Richtung Landauer Ebenberg unterwegs, als er ins Schlingern geriet. In einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung der L543 in die B38 verlor der Fahranfänger schließlich die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Schließlich krachte er in die Leitplanke. Dabei zog er sich lediglich Schürfwunden zu und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das stark beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.