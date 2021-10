Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus ist es am Montagvormittag auf der Landstraße zwischen Klingenmünster und Eschbach gekommen. Nach Angaben der Polizei war eine 25-jährige Autofahrerin von Göcklingen kommend auf die Landstraße eingebogen. Dabei stieß sie mit einem Linienbus zusammen, der in Richtung Eschbach unterwegs war. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 9500 Euro. Die Busfahrerin, die Autofahrerin, ihr Beifahrer sowie die zwei im Fahrzeug befindlichen Kleinkinder kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste die Landstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.