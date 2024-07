Am Dienstagnachmittag hat der Fahrer eines Linienbusses in Rhodt einen Verkehrsunfall verursacht. In der Weinstraße fuhr der 51-jährige Fahrer laut Polizeibericht in einer Engstelle zu weit nach rechts und streifte die Fassade eines Wohnhauses. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Am Haus entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.