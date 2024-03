Ein Leichtverletzter und 500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfall mit einem Leichtkraftrad am Mittwoch gegen 16.45 Uhr in der August-Croissant-Straße in Landau. Dort wollte ein 18-Jähriger mit seinem Zweirad anfahren. Angeblich klemmte der Gashahn, weshalb der junge Mann gegen einen Baum prallte.