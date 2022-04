Ein Ehepaar aus dem Rhein-Pfalz-Kreis hat am Samstag bei einem Ausflug mit seinen Krafträdern einen Unfall gebaut. Laut Polizei waren die beiden in Fahrtrichtung Speyer unterwegs. Der 48-jährige Ehemann wollte dann an einer Kreuzung zur K36 nach Geinsheim abbiegen. Seine nachfolgende 40-jährige Gattin übersah dies und fuhr auf das Krad des Ehemanns auf. Beide stürzten und verletzten sich dabei. Sie kamen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.