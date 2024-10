Bei Arbeiten im Freien mit einer Kettensäge hat am Samstag ein Hauseigentümer in Pleisweiler-Oberhofen in der Schlossstraße die Zuleitung vom Außen-Gastank zum Wohnanwesen beschädigt. Wegen des ausströmenden Gases wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Der Bereich wurde vorsorglich abgesperrt. Nach Angaben der Polizei hat die Feuerwehr das Auslassventil am Tank geschlossen. Vor Inbetriebnahme der Anlage müsse die Leitung repariert werden.