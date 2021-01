Die Edenkobener Polizei hat am Montag um 9 Uhr ein Auto mit kaputter Windschutzscheibe auf der A65 bei der Anschlussstelle Landau-Zentrum aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten berichten, wurde das Auto von anderen Fahrern gemeldet, weil es sehr langsam in Richtung Karlsruhe unterwegs sei. Bei der Kontrolle gab der 28-jährige Fahrer an, dass die Motorhaube während der Fahrt aufgesprungen und gegen die Windschutzscheibe geprallt sei. Diese wurde komplett beschädigt, das Sichtfeld des Fahrers war „erheblich beeinträchtigt“. Die Polizisten haben dem jungen Mann die Weiterfahrt verboten, das Auto wurde abgeschleppt.