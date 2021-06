Gegen Ratten im Kanalnetz geht der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) jetzt mit Ködern vor.

„Es werden derzeit scheinbar viele Ratten gesichtet“, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit der EWL die Bürger aufgerufen habe, Ratten zu melden, stehe das Telefon kaum mehr still, berichtet Erik Eitel. Deshalb wird das Unternehmen etwas früher aktiv als in den Vorjahren. Auch Privatleute können sich der Aktion mit Maßnahmen auf dem eigenen Grundstück anschließen.

Mit dem Auslegen von Ködern in Misch- und Schmutzwasserkanälen hat der EWL eine Spezialfirma beauftragt. Nach zwei Wochen werden, wo notwendig, neue Köder nachgelegt. „Das dient auch gleichzeitig der Kontrolle, wie wirksam die erste Auslegung der Giftköder war. Sind die Köder weg oder angefressen, gibt es noch einige Nagetiere. Dann legen wir nach“, erklärt Anton Zips von der EWL-Abwasserabteilung. Dieses Prozedere wird so lange wiederholt, bis es keine erkennbaren Spuren der Ratten im Abwassersystem mehr gibt.

Beratung möglich

Wer den Verdacht hat, dass in seinem Umfeld Ratten unterwegs sind, kann sich auch weiterhin an den EWL wenden: unter Telefon 06341 13 86 53 und 13 86 51 oder Mail an Erik.Eitel@landau.de oder Anton.Zips@landau.de.

Für Maßnahmen auf privaten Grundstücken können die Eigentümer auch direkt mit der Firma Holler unter der Rufnummer 0171 4450006 Kontakt aufnehmen. Sie erhalten dort Beratung und die Möglichkeit, die öffentliche Bekämpfungsmaßnahme auf ihr Grundstück auszudehnen.

Nager übertragen Ungeziefer

Ratten fühlen sich dort wohl, wo es genug Nahrung für sie gibt. Sie gehören zur Umwelt. Doch aus Gründen der Hygiene ist es wichtig, sie im Zaum zu halten. Die Nager sind leider auch Überträger von Salmonellen, Schweinetrichinen, Bandwürmern, Flöhen und Milben. Die im Kot der Schadnager enthaltenen Bakterien und Viren werden vom Menschen bei Kontakt mit Haut, Schleimhäuten oder Atemwegen aufgenommen und führen so zur Erkrankung, so der EWL.

Die Herausforderung: Ratten vermehren sich schnell. Ein Muttertier wirft bis zu fünfmal im Jahr sechs bis acht Junge. Deshalb sensibilisieren die Abwasserexperten, dass auch Bürger ihren Beitrag leisten können und geben wichtige Tipps: Speisereste nicht über die Toilette entsorgen, sondern in die Biotonne mit dann geschlossenem Deckel; Vogel- und anderes Tierfutter im Außenbereich unzugänglich aufbewahren; keine Tauben und Enten füttern; Gelben Sack erst am Abholtag nach draußen stellen; Schuppen und Keller auf Nistmöglichkeiten untersuchen.