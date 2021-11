Weil einer 36-Jährigen aus Landau am Freitagabend im Empfangsbereich der Polizeidienststelle die Wartezeit zu lange vorkam, entschloss sie sich, wieder zu gehen, genauer: zu fahren. Polizeibeamte beobachteten, wie sie auf dem Besucherparkplatz in ihren Wagen stieg und davonfuhr. Da die Frau zuvor jedoch einen recht betrunkenen Eindruck gemacht habe, wurde ihr unverzüglich eine Streife hinterhergesandt. Diese traf die Frau zu Hause an und nahm sie, weil die Frau tatsächlich betrunken wirkte, wieder mit zurück zur Dienststelle, dieses Mal im Streifenwagen. Dort erbrachte eine Atemalkoholmessung einen Wert von 3,57 Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Das missfiel der Frau, und sie beleidigte alle Anwesenden. Sie erwarten daher Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung. Warum sie zunächst zur Polizei gekommen war, ist nicht bekannt.