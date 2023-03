Am Montag gegen 18 Uhr fiel der Polizei auf der A65 in Höhe Edesheim ein Autofahrer auf, weil er während der Fahrt telefonierte. Die Polizei hielt den 56-Jährigen an der Rastanlage „Pfälzer Weinstraße Ost“ an und kontrolliert ihn. Wie die Polizei berichtet, hatte er keinen Führerschein dabei. Eine Überprüfung ergab, dass er bereits 2013 seine Fahrerlaubnis entzogen bekam. Zudem war der Mann zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Seine Weiterfahrt war beendet, der Fahrzeugschlüssel wurde kassiert. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren. Gegen die Fahrzeughalterin, die ihm ihr Auto überließ, wird ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.