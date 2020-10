Ein 43-jähriger Autofahrer muss ein Bußgeld zahlen, weil er am Donnerstagmittag auf der A 65 bei Edesheim mit dem Handy am Steuer erwischt wurde. Und zwar von der Polizei, die ihn beim Überholen bei frischer Tat ertappte. Der Mann war allerdings so sehr mit seinem Smartphone beschäftigt, dass er die Beamten gar nicht bemerkte. Später versuchte er noch, sein Fehlverhalten zu vertuschen, indem er das Handy seinem Beifahrer zuwarf.